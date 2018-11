Avellino, Sforzini: "Con il Trastevere chance da non fallire" L'attaccante ha fatto chiarezza sul chiacchierato blocco psicologico relativo alla sua condizione

di Marco Festa

“È stato importante aiutare la squadra in quel momento, e, soprattutto, a conquistare in 3 punti in trasferta. Sì, in queste settimane mi sono sentito come un leone in gabbia.” Così Ferdinando Sforzini, che domenica scorsa con il suo quinto gol stagione, di pure prepotenza, sul campo dell'Ostiamare, ha messo in giacchio il ritorno alla vittoria in trasferta del Calcio Avellino dopo due mesi di digiuno. Subentrando a Ciotola, all'Anco Marzio, per l'ariete si è consumato il rientro dopo tre turni di stop forzato a causa di noie muscolari. Spazzati via, come in occasione della rete, con la forza di un caterpillar, i dubbi sulla sua condizione fisica.

Spazio a una precisazione sui rumors relativi a un presunto blocco psicologico determinato dalla preoccupazione di eventuali ricadute: “Di certo mai in partita, magari più che paura può capitare che provi timore di farmi male in allenamento ed è per questo che mi capita di gestirmi, soprattutto nelle battute finali delle sedute settimanali.”

Domenica, al “Partenio-Lombardi”, sfida al vertice del girone G contro la capolista Trastevere. Ecco la chance per il momentaneo sorpasso: ghiotta e da non fallire. “Veniamo da due vittorie e domenica abbiamo una grossa occasione in casa contro un avversario che fuori ha, però, un buon rendimento." - si è avviato a concludere l'attaccante - "Noi dovremo essere accorti e non certo attendisti. A prescindere da tutto ciò, dovremo comandare noi il gioco. Adesso viene il bello. dobbiamo cercare di arrivare alla sosta con più punti possibili.”

