Avellino, ufficiale: esonerato Graziani. In pole c'è Bucaro Via anche il vice del tecnico, Maurizio Macchioni. Tre opzioni per la sua sostituzione

di Marco Festa

Giovanni Bucaro, Antonio Calabro o Roberto Chiappara: è corsa a tre per la panchina del Calcio Avellino. Dopo un lunedì di contatti con i possibili sostituti, il club biancoverde ha intanto dato ufficialmente il benservito ad Archimede Graziani per il quale è stata fatale la disfatta casalinga di domenica scorsa, al “Partenio-Lombardi”, nella sfida al vertice contro il Trastevere (1-4). Via, con lui, anche il vice Maurizio Macchioni. In corsa l'ex vice di Fabio Gallo nella scorsa stagione allo Spezia, che conosce il girone laziale-sardo di Serie D per averlo affrontato sulle panchine di Fidene, Anziolavinio, Ostiamare e Albalonga. Il suo sistema di gioco preferito è il 4-3-3. Occhio, però, anche al possibile ritorno dell'ex allenatore nella stagione 2011/2012, in Serie C - che sembra aver sorpassato in extremis i diretti concorrenti per lo scranno irpino - o alla pista, preannunciata ieri sera su 696 TV Otto Channel, che porta all'ex mister del Carpi.