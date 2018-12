Calcio Avellino - Lupa Roma: già attiva la prevendita Al botteghino sarà possibile anche sostituire gli abbonamenti difettosi

di Marco Festa

In attesa della trasferta di domenica a Budoni, il Calcio Avellino ha comunicato che è già possibile acquistare online i tagliandi per la gara con la Lupa Roma, che si giocherà mercoledì 12 dicembre, alle 15, al "Partenio-Lombardi". I biglietti potranno essere acquistati presso i punti vendita autorizzati (qualsiasi rivenditore VivaTicket, il cui elenco è disponibile al sito https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv oppure online cliccando su questo link: https://bit.ly/2rs4jZb)

La vendita presso la biglietteria dello stadio "Partenio-Lombardi" partirà lunedì e rispetterà i seguenti giorni ed orari:

lunedì e martedì dalle ore 16 alle 19;

mercoledì dalle 10:30 fino all'inizio del match.

Questi i prezzi dei tagliandi:

Tribuna Montevergine Centrale: 25 euro;

Tribuna Terminio: 12 euro;

Curva Sud: 8 euro.

A seguito delle segnalazioni ricevute, il Calcio Avellino ha colto l'occasione per informare i tifosi che negli orari sopraindicati sarà possibile presentare tagliando di abbonamento difettoso; la biglietteria, una volta consegnato il vecchio abbonamento, provvederà a fornire un titolo di accesso annuale alternativo. Per favorire il regolare deflusso della coda, è consigliabile arrivare allo stadio in anticipo.

