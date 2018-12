Avellino, non c'è tempo per rodarsi: il Trastevere vola La capolista a ritmo di 4 gol a partita: Atletico spazzato via, primo posto momentaneamente a -8

di Marco Festa

Nessun periodo di rodaggio consentito per il Calcio Avellino del neo-tecnico Giovanni Bucaro, obbligato a vincere domani (ore 14:30) a Budoni. È questo il verdetto degli anticipi della sedicesima giornata del girone G di Serie D, con il Trastevere sempre più formato rullo compressore. A dare continuità al blitz al “Partenio-Lombardi” (1-4) di domenica scorsa, altro poker: 4-0 allo SFF Atletico, spazzato via dopo aver “rischiato” di passare in vantaggio con un rigore di Tortolano parato da Caruso.

Doppietta di Lorusso, gol di Ilari e Tajarol: lupi momentaneamente a -8 dal primo posto in attesa di scendere in campo, ma senza dimenticare che anche il Trastevere stesso ha una gara in meno, da recuperare, ovvero quella tra le mura amiche contro il Città di Anagni (30 dicembre, ndr). Rallenta ancora, nel contempo, il Monterosi che non va oltre lo 0-0 sul campo del Castiadas.

Crollo verticale della Lupa Roma di Marco Amelia, prossima avversaria dell’Avellino, mercoledì prossimo (ore 15), al “Partenio-Lombardi”: tripletta di Gragnoli per lo 0-3 del già citato Città di Anagni. A completare il quadro dei risultati delle gare odierne Cassino – Ladispoli 3-0 (doppietta dagli undici metri di Marcheggiani, rete di Prisco) e Torres - Anzio 5-1.