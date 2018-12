Avellino, si stringe il cerchio intorno al portiere under Come preannunciato da Bucaro, già in giornata potrebbe aggregarsi al gruppo un nuovo calciatore

Oltre al danno, non si è consumata anche la beffa - almeno fino in fondo - per l'Avellino e una parte dei suoi tifosi, che ieri sera, in seguito al rinvio di Budoni – Calcio Avellino a causa delle forti raffiche di vento che si sono abbattute sullo stadio “Comunale” di San Teodoro, in provincia di Sassari, sono riusciti a fare rientro in Campania grazie a un volo partito poco dopo le 20 dall'aeroporto di Olbia alla volta di quello di Roma Fiumicino. È andata decisamente meno bene a chi aveva invece optato per la nave, partita con ritardo, a notte inoltrata.

Mandata in archivio la sfortunata e rocambolesca trasferta in Sardegna ed in attesa della data del recupero, che per motivi logistici la società biancoverde, come dichiarato da mister Bucaro, non vorrebbe fosse fissata il 30 dicembre (stesso discorso per i supporter, che sarebbero costretti a sobbarcarsi notevoli costi economici per l'acquisto di un nuovo biglietto aereo, alla vigilia di San Silvestro, ndr) non c'è tempo per fermarsi. Mercoledì, alle 15, al “Partenio-Lombardi” arriva la Lupa Roma del tecnico Marco Amelia, campione del mondo con l'Italia nel 2006.

I capitolini sono in grande difficoltà come certificato dallo 0-3 casalingo incassato, ier,i per mano del Città di Anagni; penultimi in classifica nel girone G di Serie D, a quota undici punti (due di penalizzazione). Alle 14:30 la ripresa degli allenamenti per Morero e compagni.

Ingaggiato l'esterno d'attacco Da Dalt è atteso, potenzialmente già in giornata, un volto nuovo dal mercato: potrebbe trattarsi del diciannovenne terzino destro Vincenzo Polito, in uscita dal Gela. Si stringe, intanto, il cerchio intorno al portiere under: si è arenata la trattativa per il '99 Galantini dell'Altetico, non arriverà il 2000 Guarnieri del Fasano. A gennaio il Frosinone dovrebbe invece girare in Irpinia un altro '99: Palombo, ora al Cassino. Non sarà, invece, confermato Adriano Eposito. Il difensore centrale sta per concludere il suo periodo in prova dal Pro Piacenza: promosso dall'ex tecnico Graziani, farà, per effetto del suo esonero, ritorno Emilia.

