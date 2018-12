Avellino, un under italo-nigeriano per la fascia destra La curiosità: il sito specializzato transfermarkt.it lo ha già inserito nella rosa dei biancoverdi

di Marco Festa

Porte chiuse, perché è già vigilia di campionato e ci sono da rifinire, lontano da occhi indiscreti, i dettagli in vista della sfida casalinga in programma domani, alle 15, contro la Lupa Roma, ma le attenzioni dell'Avellino non sono rivolte unicamente al campionato. Sul fronte mercato è, infatti, pressoché definito l'accordo con il classe '99 Eddy (Endurance) Imande Omohonria, che addirittura il sito specializzato transfermark.it reputa già un calciatore dei lupi. L'italo-nigeriano è in arrivo dal Mantova e il suo ingresso in organico darà il via libera al rientro di Andrea Nocerino tra le fila del Taranto. Ecco, dunque, prossimo al concretizzarsi il secondo rinforzo della finestra dicembrina di trattative riservate alle società di Serie D dopo aver accantonato l'opzione che conduceva a un altro diciannovenne, Vincenzo Polito, a lungo trattato e che era pronto a liberarsi dal Gela, ma non vestirà il biancoverde per via di una valutazione tecnico-tattica del neo-allenatore Bucaro, volta a privilegiare l'innesto di un terzino meno offensivo e più bloccato, per preservare gli equilibri del suo 4-3-3 in divenire. Non è da escludere che Omohonria possa essere presentato già questo pomeriggio, alle 17:30, in concomitanza con un'altra conferenza stampa, organizzata per dare modo all'esterno d'attacco Franco Da Dalt di pronunciare le sue prime parole da tesserato dei lupi, in seguito all'ufficializzazione del suo approdo all'ombra del Partenio, avvenuta quattro giorni fa.

Foto: sito ufficiale Mantova Calcio