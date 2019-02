Sforzini: "Il pubblico ci trascini contro il Monterosi" squalificato Bucaro, venerdi lo staff medico proverà a recuperare Morero

Dopo tre turni di squalifica Nando Sforzini torna a disposizione di Bucaro per il match di domenica contro il Monterosi. Una buona notizia per il tecnico palermitano che non sarà della partita squalificato per due giornate. Con Tribuzzi fermato anche lui dal giudice sportivo, Carbonelli e Rizzo out per infortunio e con lo staff medico che proverà solo in extremis a recuperare Morero, l'Avellino si consola quanto meno con il ritorno del panzer di Tivoli che vuole ritrovare la via del gol smarrita lo scorso 12 dicembre. Sforzini ha parlato questa mattina in conferenza stampa. “Affrontiamo una squadra tra le più attrezzate del girone ma noi siamo l'Avellino, rispetto di tutti ma timore di nessuno. Siamo in debito con i nostri tifosi, dobbiamo regalare loro una gioia ma devono sostenerci perchè il loro apporto è fondamentale. Non dobbiamo fare troppi calcoli o guardare la classifica, i match vanno giocati uno per volta poi tireremo le somme. Una cosa è certa: ci sono ancora tanti punti in palio e tanti scontri diretti. Tutto può ancora succedere”