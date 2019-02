Avellino, convenzione Partenio: delibera fino a fine stagione Riunione al Comune, tavolo tecnico con Mauriello, Taccone e Priolo: l'evoluzione

Nuova riunione a Palazzo di Città per la gestione e l'utilizzo dello stadio "Partenio-Lombardi". Al tavolo il commissario straordinario del comune di Avellino, Giuseppe Priolo, il presidente dell'US Avellino, Walter Taccone, i rappresentanti del Calcio Avellino, Alessandro Iuppa e Raffaele Verdicchio con il presidente Claudio Mauriello che ha chiarito l'evoluzione del caso, con una fase di transizione prima della nuova convenzione da definire a fine stagione. Tutto resta sostanzialmente inalterato.

"È stato un incontro proficuo con i dettagli che saranno comunicati con una nota ufficiale. - ha spiegato Mauriello al termine dell'incontro - Non è stato possibile stabilire adesso il nuovo canone. Ci sarà una contrattazione. La nuova convenzione sarà discussa a fine stagione. Si procederà con una delibera autorizzativa e la società continuerà a pagare la quota mensile. Il rischio di giocare in un altro impianto? Un'ipotesi mai presa in considerazione". Il presidente del Calcio Avellino si è soffermato anche sugli aspetti di campo: "Ho chiesto alla squadra di pensare una partita alla volta".

