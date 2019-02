Un Avellino formato Cinelli: "Aggressivi col Monterosi" Il vice allenatore dei lupi ha presentato la sfida in programma domani (ore 14:30) al Partenio

“La parte fondamentale della partita di domani è di giocare con una cattiveria, sportiva ed agonistica, notevole.” Così Daniele Cinelli alla vigilia di Avellino – Monterosi: dieci giornate alla fine del girone G di Serie D; i lupi, reduci dalla sconfitta al “Vanni Sanna”, contro il Sassari Latte Dolce, hanno un solo risultato a disposizione, vincere, per rimanere aggrappati al treno di testa. Il primo posto resta distante 7 punti, ma più del modulo, più dell'assetto tattico, servirà un lupo con le zanne rigorosamente in mostra per una volata finale in cui non saranno concessi ulteriori passi falsi.

Con Tribuzzi appiedato per una giornata del giudice sportivo, e altri due under, ovvero Carbonelli e Rizzo infortunati, i biancoverdi potrebbero optare per un 4-3-1-2 speculare a quello dei prossimi dirimpettai con Alfageme alle spalle di De Vena e Sforzini, quest'ultimo al rientro dopo tre giornate di squalifica. L'argentino, partendo da posizione centrale a ridosso delle due punte, potrebbe poi allargarsi a destra per disegnare un 4-2-4 grazie al concomitante sganciamento, sulla fascia manciana, di Da Dalt (inizalmente mezzala in un sistema di gioco, con gli interpreti sopra citati, facilmente tramutabile pure in un 4-3-3, ndr). “Se decidiamo di giocare con Buono, naturalmente possiamo giocare con quattro o tre over davanti. Per quanto riguarda il modulo, ancora non abbiamo deciso.” ha glissato, a tal proposito, il vice di Bucaro, fermato per due turni dal giudice sportivo.

A completare la mediana Matute o Di Paolantonio. In difesa convocato Morero: da valutare se rischiarlo nella linea a quattro, davanti a Viscovo, in cui saranno certi titolari Betti, Dondoni e Parisi. Se il capitano, reduce da un lungo stop, dovesse essere preservato, toccherebbe a Dionisi. Dall'altra parte del campo una squadra in gran salute: otto vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta nelle ultime dodici partite con due gol incassati nelle ultime sei. Cinelli, conclude, indicando la strada per rovinare lo score ai laziali di Mariotti: “Dietro sono meno forti che dalla cintola in su. Cercheremo di attaccarli subito.”

Clicca sul pulsante "play" al centro della foto in apertura per vedere la conferenza stampa integrale di Daniele Cinelli alla vigilia di Avellino - Monterosi.