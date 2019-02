Calcio Avellino - Monterosi 2-1, le pagelle Parisi, lucide letture e grande personalità. Alfageme letale nel suo "habitat": l'area di rigore

Calcio Avellino - Monterosi 2-1, le pagelle.

Marcatori: pt 31' Proia, 43' Mentana; st 4' Alfageme.

Calcio Avellino (4-2-4): Viscovo 6; Betti 6.5, Dionisi 5.5, Dondoni 6.5 (7' st Morero 6), Parisi 7; Di Paolantonio 6.5 (11' st Gerbaudo 5.5), Matute 6; Da Dalt 6 (44' st Ciotola sv), Mentana 6 (20' st Buono 6.5), De Vena 5.5 (29' st Sforzini sv), Alfageme 6.5. A disp.: Pizzella, Omohonria, Migliaccio, Capitanio. All.: Cinelli 6 (Bucaro squalificato).

Monterosi (4-3-1-2): Frasca 7 (45' pt De Maio 5.5); Giannetti 6 (17' st Casimirri 5.5), Valentini 5, Gasperini 5.5, Proia 6.5 (33' st Falasca s.v.); Mastrantonio 6, Pisanu 6.5, Pellacani 6 (5′ st Rasi 6); Gabbianelli 7; Nohman 5.5, Gjuci 5.5 (24′ st Boldrini 5). All.: Mariotti 6.

Arbitro: Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia 6. Assistenti: Andrea Gatti della sezione di Gallarate e Stefano Galimberti della sezione di Seregno 6 e 6.

Note: Ammoniti: Mentana per comportamento non regolamentare; Proia e Gasperini per gioco falloso; Viscovo per perdita di tempo. Angoli: 6-2. Recupero: pt 2'; st 5'.