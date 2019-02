Il riscatto di Mentana nella domenica quasi perfetta L'attaccante biancoverde ha allontanato critiche e malumori della piazza

Poteva essere la domenica perfetta. Lo è stata fino al 95esimo del match di Lanusei quando Bonu ha regalato in extremis i tre punti alla capolista mantenendo inalterato il vantaggio dall'Avellino. Che il suo lo aveva fatto. A fatica, in rimonta con il solito primo tempo giocato per buona parte a ritmi sonnolenti, battendo però il Monterosi al Partenio. Proia complicava il pomeriggio biancoverde poi ci pensavamo Mentana e Alfageme a ribaltare il match per a regalare tre punti pesantissimi. Entrambi si sono sbloccati ed entrambi possono rappresentare due frecce in più nell'arco di Bucaro e Cinelli in questa volata finale. Resta la consolazione di aver raggiunto il trastevere e di essersi riportati sotto rispetto al Latte Dolce di nuovo a un punto. Ora il calendario strizza l'occhio ai lupi e da qui al 17 marzo si decideranno gran parte, se non tutti i giochi promozione. Prima il Castiadas in Sardegna poi, dopo la pausa, l'Aprilia in casa, livelli di difficoltà accettabili soprattutto se si considera che il Lanusei si troverà di fronte Latte Dolce e Monterosi. E' partito l'assalto decisivo: d'ora in avanti non si può più sbagliare