Novellino riparte da Catania: è il nuovo tecnico degli etnei Il tecnico di Montemarano sostituisce Sottil, sollevato dall'incarico nella giornata di ieri

Walter Novellino è il nuovo tecnico del Catania. L'allenatore di Montemarano, fermo dall'esonero con l'Avellino, consumatosi lo scorso 3 aprile, riparte dal club etneo che, ieri, ha salutato Andrea Sottil. Sollevato dall'incarico l'allenatore di Venaria Reale dopo la sconfitta esterna (2-0 contro la Viterbese).

"Il Calcio Catania comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra al signor Walter Novellino, nato a Montemarano, in provincia di Avellino, il 4 giugno 1953. - ecco il comunicato del Calcio Catania - Il nuovo tecnico rossazzurro dirigerà oggi, alle 15, il primo allenamento settimanale. Walter Novellino ed il collaboratore tecnico Simone Tomassoli saranno presentati ufficialmente ai giornalisti ed agli operatori dell’informazione mercoledì 27 febbraio alle 12, in Sala Congressi, a Torre del Grifo Village".

Domani, quindi, la presentazione di Novellino in rozzoazzurro. Una nuova sfida per il tecnico di origini irpine con il club siciliano, quarto in classifica nel girone C di Serie C, distante 11 punti dalla vetta occupata dalla Juve Stabia, sempre più lanciata verso la promozione diretta. Proiezione play off per il Catania e per Novellino chiamato a regalare il cambio di passo nell'obiettivo Cadetteria.