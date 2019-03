La sosta, poi l'Aprilia: quindici giorni per giocarsi tutto Alla ripresa il Lanusei affronta il Monterosi: ecco il momento spartiacque della stagione

Il Castiadas non doveva rappresentare uno scoglio insormontabile e cosi è stato. Partita subito in discesa con due gol nei primi dieci minuti Alfageme e De Vena e risultato in cassaforte reso ancor più saldo nella ripresa da Tribuzzi e Morero. Finalmente un ottimo impatto sul match, nessun primo tempo regalato agli avversari e partita dominata dal primo all'ultimo minuto. L'Avellino il suo lo fa, ma cosi anche il Lanusei che non perde un colpo e continua a vincere le sue partite nei minuti di recupero. Ieri a Sassari Palmas aveva illuso il Latte Dolce ma poi serviva una doppietta del solito Bernardotto per ribaltare il risultato e confermare il primo posto dei sardi a + 7 sugli irpini. I biancoverdi sono ora secondi, a quota 59 punti, in condominio con il Trastevere, che ha battuto per 3-1 il Ladispoli. Ora la sosta per il torneo di Viareggio poi la ripresa il 17 marzo quando al Partenio arriverà un brutto cliente, l'Aprilia reduce con il cambio di allenatore da due vittorie consecutive e ancora in orbita playoff. La sensazione è che davvero il prossimo turno sia il momento spartiacque della stagione. Se anche il Monterosi non riuscisse a fermare il Lanusei allora il campionato sarebbe veramente indirizzato sulla sponda sarda e l'Avellino dovrebbe iniziare a ragionare nell'ottica del miglior posizionamento possibile in chiave playoff e ripescaggio.