Avellino, umore alto e sosta lunga per cause di forza maggiore Sui social qualche polemica, immotivata, per il rinvio della gara con l'Aprilia: ecco perché

Si allunga la sosta per l'Avellino in seguito alla decisione dell'Aprilia di accettare il rinvio d'ufficio, disposto dalla LND, della gara contro i biancoverdi inizialmente in programma domenica 17 marzo, al “Partenio-Lombardi”, con calcio d'inizio alle 14:30. Si giocherà tre giorni più tardi, ovvero mercoledì 20 marzo, allo stesso orario, perché i laziali hanno ritenuto di non voler e poter fare a meno di un proprio under, il centrocampista classe 200 Riccardo Lapenna, convocato nella rappresentativa di Serie D che prenderà parte al prossimo torneo di Viareggio. La decisione ha ingenerato confusione e malcontento. Tanti tifosi hanno manifestato il proprio disappunto attraverso i social, accusando, in taluni casi, lo stesso Avellino di aver accettato lo slittamento sul quale, in realtà, non aveva alcuna voce in capitolo.

Il regolamento parla chiaro: lo scorso primo marzo, attraverso il comunicato numero 105, la LND ha, infatti, ufficializzato, come da protocollo, il posticipo di tutte le partite che vedono coinvolti club con calciatori convocati dalla selezione, lasciando agli stessi club la possibilità di decidere se giocare ugualmente.

Il Lanusei, ad esempio, ha optato per affrontare la gara interna con il Monterosi nonostante l'assenza forzata di Kovadio. Diverse, ma del tutto legittme, invece, le valutazioni dell'Aprilia, che potrebbe optare addirittura per un ulteriore rinvio qualora Lapenna e i suoi compagni facessero strada nella competizione giovanile in Toscana. E, dunque, tant'è. Intanto, nel pomeriggio, Morero e compagni hanno condotto in porto la seconda seduta di allenamento odierna in programma. Umore ottimo, divertimento pressoché tangibile nelle sfide uno contro uno e due contro due a metà campo. Carbonelli, Dondoni e Pepe hanno proseguito i rispettivi allenamenti personalizzati tra lavoro ridotto e differenziato, incentrati su piscina e terapie, al fine di un completo reintegro in gruppo. Rizzo sta, invece, trattando, come ormai noto, un’infiammazione tendinea: i suoi tempi di recupero saranno stimati più precisamente nel corso della prossima settimana.

A breve, cliccando sul pulsante "play" al centro della foto in apertura, le immagini dell'allenamento pomeridiano sostenuto dal Calcio Avellino al "Partenio-Lombardi".