Scontri all'aeroporto di Fiumicino, indagini in corso Alcuni supporter dell'Avellino e del Latina sarebbero venuti a contatto al rientro dalla Sardegna

La Questura di Avellino, con il supporto ed in supporto agli agenti che operano nell'aeroporto di Roma Fiumucino, sta facendo luce, in queste ore, su un episodio che domenica scorsa avrebbe visto protagonisti di uno scontro (che non è da escludere possa essere stato anche solo verbale, ndr) alcuni supporter biancoverdi e del Latina, rispettivamente di ritorno dalle trasferte di Muravera e Budoni. A documentare quanto accaduto potrebbero esserci anche alcune immagini registrate dalle telecamere di sicurezza presenti sul luogo mentre la Questura del capoluogo irpino e quella di Latina sono in contatto per la trasmissione di ulteriori elementi utili alle indagini. Domani mattina, intanto, potrebbero essere già ascoltati alcuni tifosi.