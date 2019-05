Novellino: l'avventura a Catania è durata 69 giorni Esonerato dal club etneo che ripropone Sottil, salutato per far spazio all'irpino

Alla vigilia dei playoff, la scelta del Catania che esonera Walter Alfredo Novellino. Il tecnico di Montemarano, ex allenatore dell'Avellino, è stato sollevato dall'incarico. Il club etneo aveva puntato su Novellino lo scorso 26 febbraio dopo aver salutato Andrea Sottil, richiamato in queste ore sulla panchina per la corsa promozione. Dura, quindi, 69 giorni l'esperienza dell'irpino sulla panchina del Catania.

Un buon inizio con le vittorie sul Catanzaro e sulla Juve Stabia, al primo stop stagionale, poi tre sconfitte in quattro gare. Nella giornata di ieri, nell'epilogo della stagione regolare, il Catania ha solo trovato il pari con il Rieti, già salvo e da turnover per scelta del tecnico, Eziolino Capuano. Calo tecnico e di risultati che porta al nuovo ribaltone con l'esonero di Novellino e il ritorno di Sottil sulla panchina dei siciliani, che ripartiranno dal secondo turno playoff per tentare la promozione in B.