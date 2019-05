Avellino - Lanusei in diretta sul canale 696 Live streaming: www.ottochannel.tv. In diretta anche tutte le interviste post-partita

OttoChannel è lieta di annunciare che, dopo Latina - Avellino, trasmetterà in diretta sul canale 696 del digitale terrestre ed in live streaming su ottochannel.tv anche Avellino - Lanusei, spareggio per la Serie C, in programma domenica 12 maggio con calcio d'inizio alle 16 allo stadio "Centro D'Italia-Manlio Scopigno" di Rieti.

Appuntamento a partire dalle 15:30. Telecronaca: Angelo Giuliani; commento tecnico: Pasquale Casale; bordocampo: Marco Festa.

Dopo il fischio finale, interviste, sempre rigorosamente in diretta - anche sulla pagina facebook di OttoChannel -, ai protagonisti del match. La partita che vale una stagione in chiaro, su 696 TV.