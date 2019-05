Avellino - Lanusei a Rieti, prevendita: nuovi aggiornamenti Infondate le voci di un cambio di sede per lo spareggio, l'orario d'inizio potrebbe, però, variare

Aggiornamenti ufficiosi in merito ad Avellino - Lanusei, indispensabili in seguito al diffondersi, incontrollabile e, soprattutto, infodato, di voci circa lo spostamento della gara rispetto alla sede ormai da giorni stabilita, ovvero lo stadio "Centro d'Italia-Manligo Scopgino" di Rieti.

L'unica novità di rilievo è relativa a un possibile anticipo rispetto all'orario del calcio d'inizio.

Arrivano nuovi aggiornamenti, ufficiosi, in merito alla partita: "Il campo è Rieti, le Questure si stanno parlando e non ci sono dubbi sulla destinazione. Non appena uscirà l’ufficialita di luogo e data (Rieti, ore 16) sarà diritto del Lanusei chiedere alla Lega la possibilità di anticipare per necessità aeree. A quel punto la Lega, su richiesta del Lanusei, può ratificare un eventuale anticipo. Siamo tutti in attesa del comunicato ufficiale, prima di allora non sarà possibile avere informazioni sulla prevendita ed il costo dei biglietti."

Va specificato, inoltre, che il ritardo relativo al via della prevendita per lo spareggio tra irpini e sardi è dovuta anche alla necessità di individuare una sede per un altro spareggio, quello del girone D di Serie D, tra Modena e Pergolettese, per il quale si sta ancora decidendo il luogo di disputa del match. Una scelta che sta, di fatto, facendo slittare il comunicato ufficiale con date e orari degli spareggi per il salto in Serie C.

Intanto, altra indiscrezione sul costo dei tagliandi per la Tribuna Terminillo, destinata ai supporter del lupo: potrebbe essere di 23 euro, come anticipato poche ore fa, ma non è da escludere che possa essere ritoccato al ribasso venendo fissato a quota 16.