Avellino-Lanusei, adesso è ufficiale: scatta la prevendita Piacevole sorpresa per il costo del biglietto. Alcune disposizioni per lo spareggio che vale la C

Ecco finalmente il comunicato ufficiale relativo al match Avellino-Lanusei, lo spareggio per la Serie C. Si giocherà domenica allo stadio "Manlio Scopigno" di Rieti con calcio d'inizio alle 15. Sono tremila i biglietti a disposizione della tifoseria biancoverde che seguiranno la sfida dal settore "Tribuna Valle Santa". Piacevole sorpresa per il prezzo del tagliando. Rispetto alle previsioni, costo inferiore: 10 euro per l'accesso all'impianto reatino. La formula d'acquisto online del biglietto è vietata. Nel caso di esaurimento della prima scorta di tagliandi, saranno disponibili altri 1500 ticket per un altro settore. In caso di 4500 staccati, può esserci l'ulteriore aggiunta di 800 biglietti. I biancoverdi potrebbe essere seguiti nel Lazio per la gara decisiva da oltre 5000 tifosi.

"I biglietti, nominativi e non cedibili, potranno essere acquistati esclusivamente presso i punti vendita autorizzati del circuito G02. - si legge nel comunicato diffuso dal Calcio Avellino - L’ingresso è gratuito fino all’età di 14 anni. La prevendita dei biglietti terminerà sabato alle ore 19 e non sarà assolutamente possibile acquistare biglietti allo stadio".

I punti vendita autorizzati

Official Store (Avellino), Tabaccheria Romano (Solofra), Ds Service (Mirabella Eclano), Bar Atlantic (Montoro), New Italgiochi (Avellino), Bar Tabacchi Ercolino (Avellino), Bar Tabacchi Trivelli (Bisaccia), New Pold’s (Calitri), Tabacchi Citro (Mercato San Severino), Bar Lama (Montesarchio).

Disposizioni per la gara di Rieti: "Si informa la tifoseria che eventuali striscioni non possono superare la dimensione di 3 mq e devono avere reazione al fuoco di classe 2. Sono ammessi un numero massimo di 4 tamburi".