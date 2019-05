Avellino, altro che Serie D! Già polverizzati 3000 biglietti Presi d'assalto i punti vendita, in città code davanti allo store ufficiale: voce ai tifosi irpini

Altro che Serie D. Sono stati polverizzati in poco più di due ore i primi 3000 biglietti messi a disposizione della tifoseria irpina per Avellino – Lanusei, spareggio per la promozione in Serie C, che si giocherà domenica, alle 15, allo stadio “Centro d'Italia-Manlio Scopigno” di Rieti (diretta TV sul canale 696 del digitale terrestre e live streaming su ottochannel.tv a partire dalle 14:30, ndr).

Rispetto a quanto inizialmente comunicato, la LND ha, infatti, l'anticipo di un'ora del calcio d'inizio su richiesta del club sardo per motivi legati al volo di ritorno. Poco cambia per il popolo avellinese, che ha preso d'assalto, oltre ai concessionari in provincia e il portale scelto per la vendita online, lo store ufficiale in città: uno dei punti vendita del circuito GO2. In via Cannaviello, tifosi muniti di numero per stabilire una precedenza nell'emissione dei tagliandi de in coda già dalla mattinata, nonostante la prevendita, scivolata via con un rapporto da record tra tempo e biglietti staccati, sia scattata solo poco prima delle 17. Dieci euro il costo dei titoli d'ingresso dopo le indiscrezioni, allarmanti, circa la possibilità di un prezzo superiore ai 20 euro: soddisfatti i tifosi irpini.

E allora, si va, con carica, entusiasmo e ottimismo, in attesa che nelle prossime ore, in seguito a una sollecitazione della Calcio Avellino, venga messa in vendita la seconda tranche di biglietti per la tribuna "Valle Santa" con la possibilità, in caso di richiesta, di arrivare fino a quota 5300 con l'eventuale apertura della "Curva Fioravanti".

A breve le interviste ai tifosi dell'Avellino realizzate presso lo store ufficiale dei biancoverdi.