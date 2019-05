Biglietti Avellino - Lanusei: esplode la rabbia dei tifosi Tremila biglietti polverizzati, prevendita ferma tra dubbi, rabbia e perplessità. Nota della Sud

Sono tornati in coda da questa mattina, davanti allo store ufficiale, i tifosi dell'Avellino che sono rimasti senza biglietto dopo che, ieri, la prima tranche di 3000 tagliandi per assistere ad Avellino - Lanusei, spareggio per la Serie C in programma domenica, alle 15, allo stadio "Centro d'Italia-Manlio Scopigno" di Rieti, è andata polverizzata nell'arco di poco più di due ore. In attesa che riparta la prevendita (fa rumore il silenzio relativo all'assenza di notizie ufficiali circa l'orario in cui si riprenderà l'emissione dei titoli di ingresso, ndr) i supporter sono inviperiti per la gestione dell'evento.

La sensazione, diffusa, è che sia stata sottovalutata l'onda d'urto biancoverde; sulla pagina facebook ufficiale dell'Avellino non sono mancate le invettive da parte degli abbonati che avrebbero desiderato un diritto di prelazione per assistere alla partita e l'incertezza relativa al numero di biglietti ancora disponibili (non meno di 1000 per la Tribuna "Vallesanta", 800 in caso di apertura della Curva "Fioravanti", ndr) così come le perplessità sullo scaglionamento della vendita si sommano generando un clima carico di tensione.

Ci ha pensato, allora, la Curva Sud, attraverso un comunicato ufficiale a provare a serrare le file della tifoseria, che già aveva manifestato tutto il proprio disappunto per lo star della prevendita solo a tre giorni dallo spareggio: "Pur non condividendo la scelta della Lega di giocare la partita a Rieti, constatando l'inadeguatezza dell'impianto e dei relativi servizi annessi, soprattutto i parcheggi, invitiamo il popolo biancoverde a non scoraggiarsi e a muoversi con mezzi collettivi (portate i documenti) al fine di rendere più agevole il nostro afflusso e possibilità di parcheggio nella cittadina laziale." - si legge nelle prime righe della nota del tifo organizzato - "La Curva Sud Avellino si rende disponibile ad organizzare altri torpedoni, nell'interesse dell'intera tifoseria. Per qualsiasi ulteriore informazione e soluzione vi chiediamo di contattare i nostri referenti o di recarsi presso i covi del tifo organizzato. Avanti Curva Sud. Avanti Popolo Biancoverde."

Alle 12:30 la conferenza stampa di Giovanni Bucaro: sarà l'occasione ideale per ottenere lumi ed informazioni in un'antivigilia infuocata.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere le immagini dei tifosi dell'Avellino in attesa della ripresa della prevendita dei biglietti per assistere allo spareggio contro il Lanusei.