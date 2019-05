Avellino-Lanusei, le probabili formazioni Sforzini parte dalla panchina, tra i sardi ballottaggio Bernardotto-Quatrana

Ci siamo. E' la vigilia della partita che vale una stagione, che mette in palio la serie C. Avellino-Lanusei è lo spareggio. Il clima che ha accompagnato la sfida del “Manlio Scopigno” di Rieti è stato quello classico di un match da dentro o fuori. La febbre in città per i biglietti, le polemiche per la scorta giudicata esigua messa a disposizione della tifoseria biancoverde, la squadra blindata negli allenamenti, il presidente Mauriello che carica a inizio settimana e poi la partenza due giorni prima per trovare concentrazione e serenità in ritiro.

Un appuntamento da non fallire dopo una rincorsa durata quasi un intero campionato con quella striscia di dieci vittorie consecutive che ha permesso l'aggancio al Lanusei. E ora di nuovo faccia a faccia con la consapevolezza di chi ha vinto i due precedenti in stagione ma anche l'umiltà di chi non sottovaluta l'avversario anzi lo rispetta: e dovrà farlo fino al 95' vista l'abitudine dei sardi a colpire sempre nei minuti di recupero.

Capitolo formazione: Sforzini è l'unica nota negativa di questa vigilia. L'ariete di Tivoli non è al meglio ma Bucaro lo porterà quasi certamente in panchina. Per il resto spazio all'ormai consueto 4-2-4, il moduolo che ha permesso agli irpini il cambio di marcia nel girone di ritorno.

Nel Lanusei tiene banco il recupero di Bernardotto. Il calciatore, bomber principe dei sardi, è ormai da diverso tempo a Villa Stuart per curarsi dall'infortunio che lo ha escluso da questo rush finale di campionato e il suo impiego domani a Rieti è ancora un punto interrogativo. Probabile che Gardini decida di buttarlo nella mischia, anche a mezzo servizio, se dovesse essere necessario. Non ci sarà Chiumarulo, squalificato.

Queste le probabili formazioni:

Avellino (4-2-4): Viscovo; Betti, Morero, Dionisi, Parisi, Tribuzzi, Di Paolantonio, Matute, Da Dalt, Alfageme De Vena. All: Bucaro

Lanusei (4-3-3): La Gorga; Kovadio, Esposito, Congiu, Carta; Ladu, Demontis, Likaxhiu; Tenkorang, Floris, Bernardotto (Quatrana) All: Gardini