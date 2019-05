Avellino-Lanusei, Bucaro sceglie Frosinone per la rifinitura Con un post il club irpino ha ringraziato la società di Stirpe

L'Avellino ha preparato la sfida di domani contro il Lanusei a Frosinone. La rifinitura oggi in Ciociaria prima di trasferirsi in terra reatina. Con un post sulla sua pagina facebook la società ha ringraziato il club di Stirpe. "La Calcio Avellino SSD ringrazia il Presidente Maurizio Stirpe, il responsabile dell’Area Tecnica Ernesto Salvini e tutta la società del Frosinone Calcio per aver permesso ai biancoverdi di eseguire la rifinitura presso il campo in erba della “Cittadella dello Sport” di Ferentino".