La domenica dell'Avellino è su 696 TV. Stasera torna 0825

È il giorno dello spareggio che vale il pass per la Serie C: Avellino-Lanusei è in diretta sul canale 696 TV OttoChannel con aggiornamenti costanti live su ottopagine.it. Alle 14.30, il pre-gara, alle 15 la gara tra gli irpini e i sardi, al termine dello spareggio le interviste ai protagonisti del match con OffSide. Da Rieti, Angelo Giuliani e Marco Festa.

Alle 21, classico appuntamento con "0825", il commento sulla giornata. In studio Carmine Quaglia con Antonio Iandolo e Carmine Cerchia. Collegamenti in diretta con Angelo Giuliani e Marco Festa. Per intervenire è a disposizione il numero verde 800919002. Potete inoltre interagire anche tramite l'invio di sms e messaggi WhatsApp (anche audio) al 3428725223.