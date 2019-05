Avellino, festa al rientro. De Cesare a Pistoia: gioia doppia Dopo il trionfo di Rieti, subito in viaggio per seguire la Scandone che vola ai playoff

Una domenica da incorniciare per Gianandrea De Cesare che festeggia la promozione in Serie C dell'Avellino, ma anche l'accesso ai playoff Scudetto della Scandone. Anche nell'intervista post-gara, c'era sì la felicità per il traguardo raggiunto al primo anno con il calcio, ma lo sguardo del patron biancoverde era già rivolto all'obiettivo post-season della sezione basket. Dopo i festeggiamenti allo stadio "Centro d'Italia - Manlio Scopigno", De Cesare si è subito messo in viaggio destinazione PalaCarrara.

Alle 20.45, la palla a due di Pistoia-Avellino con i primi risultati confortanti all'intervallo e confermatisi positivi alle sirene finali. La Scandone stende i toscani, Varese e Cantù perdono nell'epilogo stagionale e, in virtù della classifica avulsa, i lupi strappano il pass per i playoff Scudetto. Quarta presenza consecutiva per la Sidigas nella griglia tricolore. Gioia doppia, quindi, per la proprietà di calcio e basket avellinese. Un segnale forte all'ambiente con la dirigenza che, in poche ore, si è ritrovata a custodire e celebrare due passaggi significativi per la crescita dei club.

Clicca sulla foto per il video della festa