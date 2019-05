Avellino, oggi a Firenze il "bentornati" in Lega Pro Intanto, Alfageme si toglie qualche sassolino dalle scarpe e celebra la promozione tatuandosi

Ore di gioia, di festa, di relax, dopo una cavalcata strepitosa: undici vittorie consecutive, tra campionato e spareggio con il Lanusei, per brindare al ritorno nel professionismo. L'Avellino riprenderà ad allenarsi domani in vista della prima gara del triangolare che aprirà le danze per la poule scudetto di Serie D (domenica, alle 16, al “Partenio-Lombardi”, arriverà il Bari di De Laurentiis, ndr), ma, intanto, inizia a respirare aria di Serie C. Oggi, a Villa Daddi già Grottanelli, costruita nel periodo di Firenze capitale d’Italia, l'incontro con il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che darà il benvenuto in categoria alle nove squadre neo-promosse fornendo loro tutte le informazioni utili per l’iscrizione al campionato e accompagnare i club nel passaggio al calcio professionistico.

Nel contempo, i calciatori biancoverdi continuano a celebrare un trionfo nel quale hanno creduto fortemente, anche quando i punti di ritardo dalla vetta erano 10 e le chance di poter tornare in corsa per il primo posto ridotte al lumicino. Scatenati, sui social, i protagonisti della promozione. Luis Alfageme ha deciso di tatuarsi sulla pelle la storica data che sarà per sempre legata al pomeriggio di gloria sportiva vissuta a Rieti. L'attaccante argentino, non ha nemmeno risparmiato una stoccata a chi, probabilmente, non ha fatto il tifo, per così dire, per Morero e compagni: è anche il momento di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.