Dell'Anno: "Ora una grande campagna acquisti per la Serie C" Il presidente dell'Associazione "...Per la Storia...": "E ora l'Avellino tornerà presto Uesse"

Continua la festa dell'Avellino e per l'Avellino, neo-promosso in Serie C. Nel pomeriggio, dopo l'allenamento in vista della trasferta sul campo dell'AZ Picerno, valida per la terza giornata del girone C della poule scudetto di Serie D, i biancoverdi si sono goduti un bagno di folla presso lo store ufficiale. Ad accoglierli c'era anche il presidente dell'associazione “...Per la Storia...”, Mario Dell'Anno, che ha preannunciato il ritorno della denominazione Uesse, a distanza di poco meno di un anno dalla cessione in comodato d'uso gratuito del logo, all'allora neo-nata SSD dell'amministratore delegato Gianadrea De Cesare: "Il logo va di pari passo con la denominazione. Nel contratto stipulato con la SSD è specificato che entro il 5 luglio 2020 dovrà essere cambiata la denominazione. Lo scorso anno non ci sono stati i tempi per procedere, ma il prossimo la squadra dovrà assolutamente chiamarsi U.S. Avellino 1912."

L'Avellino ha riconquistato i tifosi come confermato dalle centinaia di persone presenti in via Cannaviello nel day-after dalla dodicesima vittoria consecutiva: "È una bella festa. Abbiamo vinto contro il Bari, in risposta a chi diceva che se fossimo capitati nel girone con loro non avremmo fatto la strada che abbiamo fatto nel nostro di giorne. La promozione in Serie C è, però, soltanto il punto di partenza. Sono state gettate le fondamenta per costruire il metaforico grattacielo che deve riportarci in alto, in Serie B."

Non più tardi dello scorso 17 dicembre, Dell'Anno non aveva usato giri di parole: "Se continua così mi riprendo il logo" aveva sbottato a poche ore dalla sconfitta al "Vanni Sanna" contro la Torres. Una stoccata; un pungolo; un campanello d'allarme e un monito che non sono rimasti inascoltati e che, col senno del poi, hanno contribuito a scuotere l'ambiente e, soprattutto la dirigenza per la costruzione di un Avellino da vertice: "Sono soddisfatto per il primo posto, ho sottolineato in più circostanze che ci avrebbe gratificato una promozione diretta e non un ripescaggio, come accaduto in passato. Vincere sul campo ha generato entusiasmo intorno alla squadra, come visto a Latina e Rieti: per mantenerlo c'è bisogno di una grandissima campagna acquisti, di costruire una corazzata per affrontare da protagonisti il prossimo campionato."

