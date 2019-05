Avellino, festa allo store: lo speciale di Ottopagine.it Bagno di folla per i biancoverdi neo-promossi in Serie C: le immagini e le interviste

Centinaia di persone hanno accolto, questo pomeriggio, i calciatori dell'Avellino presso lo store ufficiale in via Cannaviello dove è stata organizzata una festa per la promozione in Serie C. Dopo aver patito - sportivamente parlando - le pene dell'inferno, la scorsa estate, non c'è nessuna voglia di smettere di celebrare l'impresa dei biancoverdi, che con 11 vittorie consecutive - dodici se si somma quella di ieri, in poule scudetto, contro il Bari - hanno rigenerato un palpabile entusiasmo nella piazza irpina permettendo ai tifosi di tornare a sognare un futuro da protagonisti. La strepitosa rimonta sul Lanusei, culminata con la vittoria nello spareggio giocato e vinto a Rieti, valso l'immediato ritorno nel professionismo, continua a inondare di adrenalina le vene dei supporter del lupo. E così abbracci, selfie, autografi e sorrisi. Da Morero a Parisi, passando per Tribuzzi, Viscovo, Di Paolantonio, Zullo, Da Dalt, Matute, Ciotola e Dionisi - in ordine sparso - nessuno si è sottratto a un commento su un'annata indimenticabile con lo sguardo già proiettato al futuro così come Mario Dell'Anno, storico punto di riferimento della Curva Sud e presidente dell'Associazione "...Per la Storia...", che ha annunciato l'ormai imminente ritorno della denominazione Uesse dopo aver concesso il logo alla Sidigas. Un simobolo che ha unito un popolo; esibitto, con orgoglio, sulle maglie di un gruppo che ha dimostrato di essere all'altezza del blasone e della storia dei lupi vincendo sul campo un campionato che sembrava ormai sfuggito tra le mani. Ecco, allora, lo speciale di 696 TV OttoChannel e Ottopagine.it sulla festa allo store ufficiale con tutte le immagini e le interviste per rivivere l'evento andato in archivio con una grande partecipazione collettiva.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto, per vedere lo speciale di Ottopagine.it sulla festa allo store del Calcio Avellino.