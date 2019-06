Avellino, Bucaro: "Lo scudetto, la ciliegina sulla torta" Il tecnico dei biancoverdi non sta nella pelle: "Si è creato qualcosa di semplicemente magico"

Nella storia con il suo Avellino. Giovanni Bucaro è al settimo cielo per la vittoria dello scudetto di Serie D, grazie al successo sul Lecco: 3-1 dopo i calci di rigore al “Curi” di Perugia. Così il tecnico dei biancoverdi nel post-partita: "Gaburro dice che la sua squadra ha dominato? Non sono d'accordo, credo che la finale sia stata tutto sommato equilibrata. Si chiude un percorso semplicemente magico: ci siamo resi protagonisti di un girone di ritorno fantastico, mancava la ciliegina sulla torta e lo scudetto la rappresenta. Un orgoglio per tifoseria, piazza e società. Vincere ad Avellino è bellissimo. Dopo Rieti, oggi è uno dei giorni più belli della mia vita.” E, allora, mandata in archivio la stagione 2018/2019, barra a dritta verso il futuro: “Personalmente è stata una bella rivincita tornare sulla panchina dell'Avellino e realizzare, con l'aiuto di tutti, quello che abbiamo fatto. Quando ha chiamato l'Avellino mi è scattato qualcosa. Io e Daniele ci abbiamo sempre creduto. Adesso guardiamo avanti. La Serie B? Ad l'Avellino si scende in campo sempre per vincere e le aspettative saranno alte. Da domani ragioneremo sul da farsi in vista della prossima annata agonistica.”