Juary, messaggio ai tifosi dell'Avellino: "Voi, nel mio cuore" Dopo la pioggia di auguri ricevuta in risposta all'articolo di Ottopagine.it, un video dal Brasile

I gol, 13 con la maglia dell'Avellino, in Serie A, tra il 1980 e 1982, ma, soprattutto, quell'esultanza attesa quasi più delle reti e passata alla storia: i famosi tre giri attorno alla bandierina. In Irpinia, e non solo, nessuno ha dimenticato Juary Jorge dos Santos Filho, più semplicemente Juary, che oggi ha compiuto 60 anni. L'ex attaccante brasiliano, che ha condiviso con i tifosi biancoverdi non solo tante emozioni, ma anche il dramma del terremoto firmando proprio in quella stagione la salvezza probabilmente più bella delle dieci di fila in massima Serie conquistate dai lupi (oltre al sisma c'era anche una penalizzazione in classifica con cui fare i conti, ndr) aveva solo 21 anni quando approdò in Italia grazie a un'intuizione del tecnico Luis Vinicio avallata dal presidente Antonio Sibilia. In carriera Juary ha vinto tanto, perfino una Champions League con la maglia del Porto segnando il gol decisivo nella finale del 27 maggio 1987 a Vienna, contro il Bayern Monaco, e sempre nello stesso anno, sempre tra le file dei portoghese, la Coppa Intercontinentale. Più di quei trofei, però, porta nel cuore quelle piccole, grandi vittorie all'ombra del Partenio.

Così, dopo la pioggia di auguri ricevuti tra i commenti dell'articolo con cui, stanotte, Ottopagine.it ha ricordato il suo compleanno, direttamente dal Sudamerica, ci ha tenuto a ringraziare tutti attraverso attraverso un video: “Grazie, veramente grazie. Non mi aspettavo, dopo tanti anni, che voi ancora conservaste questo bel ricordo di me. Che Dio vi benedica tutti quanti. Grazie Avellino, per tutto. Voi abitate nel mio cuore.”

Emozioni e ricordi al ritmo di samba mentre l'Avellino, il suo Avellino, sprofondato in Serie D, è all'alba di un nuovo campionato, in Serie C. Chissà se un giorno l'amarcord lascerà spazio a un presente in cui celebrare nuovi campioni, intanto, di nuovo feliz aniversário Juary.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere il video integrale inviato per i tifosi dell'Avellino, da Juary, a Ottopagine.it e 696 TV OttoChannel.