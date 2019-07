Tribunale, striscioni e cori contro De Cesare La protesta dei tifosi dell'Avellino

Striscioni e proteste oggi ad Avellino a piazzale De Marsico per l'udienza relativa all'istanza di fallimento della Sidigas. La Curva dell'Avellino fa sentire la sua voce con un sit-in che in questi minuti sta andando in scena davanti al Tribunale del capoluogo irpino, con cori contro De Cesare e la proprietà dell'U.S. Avellino. La presenza dei supporters biancoverdi, che, oltre a invitare lo stesso De Cesare a farsi da parte, gridano "Questa piazza va rispettata", segue gli striscioni comparsi davanti al Comune di Avellino e Palazzo di Città nella serata di martedì scorso.