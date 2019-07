Avellino, subito un derby nella Coppa Italia di Lega Pro Lupi inseriti nel girone I con un'altra campana e una candidata alla vittoria della Serie C

La Lega Pro ha sorteggiato e comunicato ufficialmente i gironi della prossima Coppa Italia di categoria. L'Avellino, nel pieno della crisi societaria targata Sidigas, è stata inserita nel girone I, dove sfiderà la Paganese, neo-riammessa in Serie C e il Bari, candidato numero uno alla vittoria del girone C; promosso dalla Serie D e battuto dall'Avellino, lo scorso 19 maggio, nella fase a gironi della poule scudetto della vecchia interregionale. La prima giornata della competizione è in programma il 4 agosto. Il calendario non è stato ancora varato.