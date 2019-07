Avellino, girone C a 20 squadre: riammesso il Bisceglie Serie C, il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto il ricorso della società pugliese

Il Bisceglie è stato riammesso in Lega Pro. A stabilirlo il Collegio di Garanzia del Coni. Quello pugliese è, dunque, il sessantesimo club avente diritto alla partecipazione alla Serie C 2019/2010 e sarà inserito nel girone C con altre 19 formazioni: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense.