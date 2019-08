Avellino, quattro volti nuovi e una sorpresa al Partenio In archivio, sotto gli occhi di Di Somma, la terza giornata di allenamenti agli ordini di Ignoffo

Novanta presenze e 23 gol in Serie C; 154 gettoni e 34 volte a bersaglio totali, aggiungendo al bilancio complessivo gli score delle esperienze in Serie B, Primavera, Coppa Italia e Coppa Italia di Serie C. Dopo Walter Zullo, ecco il secondo calciatore di categoria nella rosa dell'Avellino, che resta un cantiere aperto, ma può da oggi contare, almeno, su un attaccante di livello. Da questa mattina Diego Albadoro è, infatti, un nuovo tesserato biancoverde. Il trentenne centravanti ex Ternana, svincolato, ha raggiunto l'intesa con il club irpino in seguito a un positivo colloquio tra il suo agente, Diego Nappi, e il direttore sportivo dell'U.S. Avellino, Salvatore Di Somma, che lo aveva visionato in un paio di circostanze, contro Cavese e San Tommaso, nel precampionato che la punta partenopea ha vissuto tra le file dei disoccupati dell'Equipe Campania. Dopo la firma sul contratto, Albadoro, già cercato dall'ex diesse Musa nella passata stagione, ha lasciato, sorridente, lo spogliatoio del "Partenio-Lombardi", per andare a pranzo, indossando già la sua nuova maglia da allenamento. Alle 17,30 si è messo subito disposizione del tecnico Giovanni Ignoffo, agli ordini del quale ha sostenuto le prime fatiche da calciatore dei lupi.

Si continua a lavorare, invece, per i sì del centrocampista Matteo Rossetti, classe '98, di proprietà del Torino, ma la novità più lieta si è concretizzata sul finire della sessione di lavoro. Perché dopo il secondo è arrivato pure il terzo elemento di categoria. Non uno qualsiasi.

Una lieta sorpresa per i tifosi presenti sugli spalti della Tribuna Terminio: capitan Santiago Eduardo Morero ha fatto capolino sul rettangolo di gioco, ha dialogato con Di Somma e si è dato appuntamento a domani, accompagnato dall'ovazione del pubblico al momento del rientro negli spogliatoi. Poi si è, però, svestito ed è rientrato in campo mandando in visibilio il pubblico: dopo una breve sgambatura ha raggiunto la palestra. La sua permanenza è, dunque, cosa fatta a margine di giorni di riflessione.

Da domani si aggregherà al gruppo che oggi è stato rimpinguato dagli innesti, in prova, del centrocampista Marco Silvestri (ventenne, in prova dalle giovanili del Genoa, ndr); del portiere Mario Landi, avellinese doc, libero dopo 6 mesi all'FC Messina e del ventunenne terzino, ex Monterosi, Aniello Matrone.