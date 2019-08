Avellino, Morero resta e al Partenio è standing ovation Applausi scroscianti per il capitano, che ha sciolto le riserve: resterà in biancoverde

Ci ha pensato qualche giorno, perché andare avanti così, non era e non è stata una scelta semplice. Alla fine, però, il richiamo del branco è stato più forte di tutto, anche di un ingaggio ritoccato verso il basso rispetto alla scorsa stagione, nella quale, però, è stato il capitano di un gruppo vincente. E il capitano, si sa, per definizione, è sempre l'ultimo ad abbandonare la nave. E così, Santiago Eduardo Morero ha deciso di rimanere aggrappato al timone del "suo" Avellino accettando di prlungare la sua esperienza all'ombra del Partenio. Questo pomeriggio l'argentino ha fatto capolino sul rettangolo di gioco, ha dialogato con Di Somma e si è dato appuntamento a domani, accompagnato dagli applausi del pubblico al momento del rientro negli spogliatoi. Poi si è, però, svestito ed è rientrato in campo scatenando un'autentica standing ovation. Dopo una breve sgambatura ha raggiunto la palestra. Da domani si aggregherà al gruppo, che ha già salutato in campo dispensando "cinque" e incoraggiamenti a tutti: c'è l'annuncio ufficiale della sua conferma. Il resto, più delle parole, lo raccontano le immagini e l'audio in "allegato" a questo articolo. In mezzo alla tempesta un appiglio di esperienza a cui aggrapparsi. Non potrà salvare da solo l'Avellino, Morero, ma sapere che c'è non può che rincuorare i tifosi che lo hanno salutato con grande entusiasmo dagli spalti della Tribuna Terminio.

Clicca sul pulsante "play", al centro della foto in apertura, per vedere il video integrale dell'ingresso in campo di Santiago Eduardo Morero con l'audio ambientale.