Ignoffo: "Dobbiamo correre anche negli spogliatoi..." Avellino - Bari 1-0, il commento del msiter dei lupi che ha parlato anche del possibile "trasloco"

“Non potevo chiedere di più ai miei ragazzi perché avevamo giocato soltanto quattro giorni fa a Pagani, con pochi allenamenti nelle gambe. Sono più che soddisfatto, avevo chiesto ordine, compattezza e mentalità e i ragazzi me li hanno dati. Abbiamo difeso il vantaggio con i denti e con le unghie giocando contro una super squadra. Il valore dell'avversario aumenta quello della nostra vittoria.” Così Giovanni Ignoffo al termine di Avellino - Bari 1-0, valida per la terza giornata del girone I di Coppa Italia di Serie C, prima vittoria stagionale dei biancoverdi e da tecnico dei lupi per l'allenatore palermitano.

Il successo è valso il passaggio al prossimo turno della competizione di categoria, ora sotto col campionato: “Dobbiamo continuare a correre anche negli spogliatoi. Dobbiamo lottare altrimenti diventiamo vulnerabili. Sarà importante in questa stagione uscire dal campo senza alcun rammarico. Sarà un campionato di sofferenza. Oggi, però, siamo stati bravi a limitare giocatori pericolosi del calibro di Simeri e Antenucci.” ha proseguito Ignoffo.

Domani i lupi riposeranno, da martedì saranno costretti, salvo misure tampone, a trasferirsi altrove, fino a venerdì, per permettere la rettifica delle linee del rettangolo di gioco: “Il fastidio non è tanto reperire un altro terreno di gioco, ma il fatto di dover giocare altrove (giovedì, a Venticano, dovrebbe disputarsi un'amichevole con l'Eclanese, ndr): è deleterio per chi è più affaticato. Diventa dura allenarsi su campi diversi. Mi auguro si possa trovare qualche soluzione per rimanere qui il più possibile.”

Foto: pagina facebook U.S. Avellino