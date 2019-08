Rossetti: "Siamo l'Avellino, obbligati a giocare al massimo" Il centrocampista, tra i migliori in campo contro il Bari, esalta Ignoffo: "Attento ai dettagli"

“Mi trovo bene qui, il mister è attento ai dettagli e per i giovani come me è un bene. È davvero emozionante giocare davanti a tanti. Al gol è stato bello vederli e sentirli esultare.” Così Matteo Rossetti nel post-partita di Avellino - Bari 1-0, che ha permesso ai biancoverdi di qualificarsi al prossimo turno di Coppa Italia di Serie C, vincendo il girone I. Tra i migliori in campo, come mercoledì scorso a Pagani, il centrocampista prestato in Irpinia dal Torino si è soffermato anche su aspetti più squisitamente tattici: “Il modulo non è un problema. Oggi siamo passati anche a due in mezzo al campo. Sono curioso di giocare questo girone. Il mister lavora molto sulla nostra testa e ci dà la carica. Noi siamo l’Avellino e ogni partita dobbiamo affrontarla con atteggiamento propositivo. Contro il Catania sarà durissima, ma ce la giocheremo.”

Foto: pagina facebook U.S. Avellino