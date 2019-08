Ignoffo: "Mercato? Conscio dei problemi dall'inizio. Mi fido" Avellino - Catania 3-6, il commento del tecnico dei biancoverdi che invoca con urgenza rinforzi

Avellino – Catania 3-6, il commento a fine gara dell'allenatore dei biancoverdi, Giovanni Ignoffo: “Oggi ai ragazzi posso rimproverare soltanto di non aver creduto in quanto stiamo costruendo. Sono stati troppo timorosi. Già giocare contro un avversario di altissimo livello come il Catania è difficile, poi un atteggiamento del genere complica ancora di più le cose. Nel primo tempo ho vista poca personalità rispetto alle altre partite. Negli spogliatoi ho visto gente stravolta, durante il match alcuni calciatori sono usciti per infortunio ed altri per affaticamento. Ci sono tante situazioni deficitarie da tenere in considerazione, poi gli errori hanno spianato la strada al Catania. Non si possono concedere 2, 3 metri a certi calciatori perché poi si pagano. Siamo stati remissivi. Arrivare dopo sul pallone ha messo a nudo i nostri problemi fisici del momento. Me la sarei voluta giocare con un altro piglio. Avrei voluto vedere un po’ di intraprendenza. Questa sconfitta può farci bene? No,m le batoste fanno sempre male. La città ci teneva tantissimo a questa gara. Ci sono tante componenti che non completano il puzzle come la condizione approssimativa.”

Sul capitolo mercato, incredibilmente fermo al palo a poco meno di una settimana dalla chiusura della finestra estiva (il 2 settembre, giù il sipario, ndr): “Dobbiamo anche migliorare numericamente la rosa. Spero di avere subito i ragazzi che hanno avuto problemi col tesseramento. Sul mercato faremo qualcosa in attacco e in mezzo al campo. Ci ho messo la faccia sui problemi relativi ai tesseramenti di De Marco, Illanes e Karic (occorre una nuova fideiussione per riprendere le operazioni in entrata, ndr)? Ce la metterò sempre. Dall’inizio mi è stato detto che c’erano situazioni risolvibili e mi fido. Vado avanti per il mio percorso. Certamente la situazione dei tesseramenti è antipatica e oggi ha reso tutto più difficile.”

Foto: pagina facebook U.S. Avellino