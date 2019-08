Avellino - Catania 3-6, il commento dei tesserati etnei Nel post-partita parola al tecnico Camplone, all'attaccante Di Piazza e al terzino Saporetti

Avellino – Catania 3-6, il commento dei tesserati etnei a fine gara. Mister Andrea Camplone: "Non è stata una passeggiata. Ci abbiamo messo troppo per sbloccarla, una volta in vantaggio poi è stati tutto facile. Il girone? Ci sono ottime squadre come Catanzaro, Bari, Reggina. Il Teramo può essere la sorpresa. Noi non partiamo in pole position, ma dobbiamo cercare di andare in Serie B. L'Avellino Una squadra ordinata, ha delle buone individualità, li abbiamo limitati.”

Doppietta per l'attaccante Matteo Di Piazza: "Era una partita da prendere con le molle. Nonostante i problemi societari, l'Avellino mi è sembrata vivo. Noi vogliamo vincere il campionato. Ignoffo? Lo conosco bene dai tempi del Benevento, ha solo bisogno di tempo per lavorare.”

Parola anche al terzino destro Lorenzo Saporetti: “Avevamo preparato bene la gara in settimana. Ci sono riuscite diverse giocate che abbiamo provato in allenamento. L'unica pecca è aver concesso i gol all'Avellino nel nostro momento di rilassamento e non meritavamo di prendere tre gol. Vincere su un campo e con un colpo d'occhio del genere non è mai facile, poi una volta passati in vantaggio è andato tutto per il meglio.”