Serie C, girone C: rinviata una partita della seconda giornata La variazione interessa una delle formazioni che l'Avellino incontrerà a stretto giro di posta

Teramo - Sicula Leonzio, inizialmente in programma domenica prossima, è stata rinviata a data da destinarsi. La variazione, accordata dalla Lega Pro, si è resa necessaria per l'indisponibilità dello stadio "Bonolis", dove i lavori sul manto erboso non sono ancora terminati, e la simultanea difficoltà di trovare un'altro campo di gioco. Il Teramo avrebbe voluto giocare allo stadio "Adriatico-Cornacchia" di Pescara, ma il rettangolo di gioco sarà occupato dai delfini per la gara contro il Pordenone, valida per la seconda giornata di Serie B; potuto giocare a porte chiuse a Rieti o Fano, ma alla fine ha optato per il rinvio. La prossima partita del Teramo sarà, dunque, domenica 7 settembre, alle 20,45, al "Partenio-Lombardi", contro l'Avellino.