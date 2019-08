Avellino - Catania 3-6, una sconfitta senza precedenti Record negativo di gol incassati al "Partenio-Lombardi" e c'è anche un'altra curiosità statistica

La sconfitta con il risultato finale di 3-6, maturata ieri, al “Partenio-Lombardi”, contro il Catania, non ha precedenti nella storia dell'Avellino: mai i biancoverdi avevano subito 6 reti tra le mura amiche in un campionato professionistico.

Già eguagliato, inoltre, il record di reti complessive in una sola partita della Serie C 2018/2019: nove gol, media di una rete ogni dieci minuti, come in Catanzaro - Trapani del 5 maggio 2019.