Verso Vibo con il morale a terra e l'incognita mercato Alle 17.30 i ragazzi di Ignoffo riprendono la preparazione

Quarantotto ore per smaltire la pesantissima delusione del cappotto tennistico rimediato contro il Catania all'esordio e provare a ricaricare le batterie in vista della trasferta di Vibo Valentia in programma domenica alle 17.30.

L'Avellino si ritroverà allo stesso orario al Partenio-Lombardi per riprendere la preparazione ma sullo sfondo resta e pesa come un macigno l'incognita legata al mercato. La società è ancora in attesa della nuova fidejussione per sbloccare i tesseramenti di De Marco, Karic e Illanes e per programmare nuovi acquisti.

Al ds Di Somma piace l'ex attaccante della Ternana Montalto ma al momento ogni discorso è in stand by. In giornata si attendono sviluppi. Non è escluso che dalla compagnia assicurativa arrivi il via libera per una polizza da duecentomila euro che consentirebbe anche di portare alla corte di Ignoffo un altro attaccante e un altro, se non due, difensori.

Intanto alla ripresa bisognerà valutare qualche acciaccato uscito malconcio dal match contro gli etnei. Da monitorare in particolare Matteo Rossetti e anche Fallou Njie che domenica non era arruolabile a causa di un lieve problema muscolare. Per la trasferta in terra calabrese Ignoffo riavrà comunque a disposizione Fabiano Parisi che ha scontato il turno di squalifica.