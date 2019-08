Fidejussione entro giovedì: mercato congelato Intanto la Vibonese non si fida: "Avellino squadra coriacea"

Entro giovedì dovrebbe essere ratificata la nuova fidejussione utile per sbloccare il mercato dell'Avellino e perfezionare i tesseramenti sospesi di De Marco, Karic e Illanes. Gli ingaggi sono al momento bloccati perchè il club ha sforato il tetto di spesa concessogli dalla fidejussione sottoscritta all'atto dell'iscrizione al campionato.

Al ds Di Somma piace l'ex attaccante della Ternana Montalto, l'ultima stagione alla Cremonese, ma al momento ogni discorso è in stand by. Sondati anche Saraniti e Infantino.

In attesa di immettere nuova liquidità Ignoffo ha tenuto a rapporto la squadra che ha ritrovato nel pomeriggio dopo la pesante delusione del cappotto tennistico rimediato contro il Catania. L'obiettivo, non facile per il tecnico palermitano, è provare a ricaricare le batterie e il morale dei suoi in vista della trasferta di Vibo Valentia in programma domenica alle 17.30.

In terra calabrese Ignoffo ritroverà senz'altro Fabiano Parisi che ha scontato il turno di squalifica per il resto Rossetti e Njie monitorati in queste ore dovrebbero far parte della lista dei disponibili. Il Ds dei rossoblu, sconfitti anche loro al debutto, Simone Lo Schiavo non si fida dell'Avellino nonostante i sei gol subiti all'esordio. “Rispettiamo tutti figuriamoci se non lo facciamo con l'Avellino. Oltre al blasone è una squadra coriacea che ha più di un alibi per essere partita in ritardo. Sono sicuro che venderà cara la pelle”.