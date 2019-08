Calciomercato: in prova con l'Avellino, preso dalla Casertana L'annuncio dei falchetti, che hanno ingaggiato un calciatore fino a pochi giorni fa in Irpinia

La Casertana FC ha comunicato di essersi assicurata le prestazione sportive del calciatore Daniele Paparusso, difensore mancino nato il 26 marzo 1993, che l'Avellino ha avuto in prova, tra le proprie file, fino allo scorso 21 agosto. Reduce da una stagione con la Fidelis Andria (26 presenze, 1 gol), Paparusso, come ricordato dal sito ufficiale dei falchetti, vanta una lunga militanza in Serie C con le maglie di Fondi, Racing Roma, Vibonese, Tuttocuoio, Grosseto, Pontedera e Poggibonsi, nonché un’esperienza in Serie B con la Ternana nella stagione 2013/2014.

Il terzino sinistro ha già raggiunto Caserta, pronto per la nuova avventura in rossoblu: “Sono entusiasta della firma e di indossare questa maglia. So che mi trovo in una piazza esigente, importante e blasonata; questo non può che essere un ulteriore stimolo per me a fare bene. Trovo un’ottima squadra e so che potremo toglierci delle soddisfazioni. Sono pronto e sono subito a disposizione di mister Ginestra.”

Foto: Casertanafc.it