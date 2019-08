Avellino, cena di mercato: Di Somma ha bloccato un attaccante Il direttore sportivo ha l'accordo, ma la fideiussione integrativa non è stata ancora depositata

Due sere fa, nel corso di una cena in un noto ristorante cittadino, al tavolo di Salvatore Di Somma c'era anche Giuseppe Cannella. Tra una portata e l'altra il direttore sportivo dell'Avellino e l'osservatore internazionale hanno discusso di Gabriel Charpentier, ventenne attaccante francese, cresciuto calcisticamente del Nantes, nella scorsa stagione in Lettonia, tra le file dello Spartaks Jurmala. Cinque gol in 18 partite, di cui 9 da subentrante, lo score totalizzato da Charpentier. Di Somma, convinto dalle referenze garantite dal lavoro di scouting di Cannella, si è messo subito in contatto con l'entourage della punta raggiungendo in breve tempo l'accordo per il suo ingaggio, ma manca, ovviamente, il deposito della fideiussione integrativa per procedere al suo tesseramento così come a quello del difensore Illanes, dei centrocampisti De Marco e Karic, del trequartista Stojkovic oltre, ovviamente, ad altri nuovi innesti operabili sino alle 22 del prossimo lunedì. Una volta superata la deadline fissata con una proroga di un paio d'ore, ieri, dalla FIGC, sempre solo se in possesso di una nuova polizza assicurativa, si potranno raggiungere intese unicamente con calciatori svincolati.