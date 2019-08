Avellino, a sorpresa l'ex Sforzini si separa dalla Cavase Il comunicato della società metelliana: l'attaccante era stato annunciato appena nove giorni fa

Con un comunicato stampa a sorpresa, dato che era stato annunciato ufficialmente dai metelliani non più tardi dello scorso 21 agosto, la Cavese ha reso noto di aver risolto consensualmente in data odierna, il contratto con il calciatore Ferdinando Sforzini. La società ha ringraziato l'ex attaccante dell'Avellino, augurandogli le migliori fortune per il proseguo della sua carriera.