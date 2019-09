Vibonese - Avellino 0-1, le pagelle Difesa formato trincea, Parisi intraprendente. Rossetti, che gol! Albadoro si divora un gol fatto

Vibo Valentia - Vibonese - Avellino 0-1, le pagelle.

Marcatore: st 31’ Rossetti.

Vibonese (4-3-3): Greco 6; Ciotti 5.5, Altobello 6 (32’ pt Redolfi 5.5), Malberti 5, Tito 5; Pugliese 5 (1’ st Napolitano 5.5), Petermann 6 (25’ st Raso 5.5), Rezzi 5.5 (33’ st Bernardotto 5.5); Berardi 5 (25’ st Taurino 5.5), Bubas 5, Tumbarello 5. A disp.: Mengoni, Del Col, Prezzabile, Allegretti, Maniscalchi, Prezioso. All.: Modica 5.5.

Avellino (5-4-1): Abibi 6.5; Celjak 6.5, Zullo 6,5, Morero 6.5, Laezza 6 (5’ st Silvestri 6), Parisi 6.5; Alfageme 6, Rossetti 7, Di Paolantonio 6.5, Micovschi 6 (46’ st Carbonelli sv); Albadoro 5. A disp.: Tonti, Pizzella, Palmisano, Njie, Falco, Saporito, Petrucci. All.: Ignoffo 6.5.

Arbitro: Rutella della sezione di Enna 6. Assistenti: Trischitta e Andulajevic della sezione di Messina 6 e 6.

Note: Espulso al 36’ st Alfageme per somma di ammonizioni. Ammoniti: Albadoro e Pugliese per comportamento non regolamentare; Rezzi, Berardi e Alfageme, Morero e Rossetti per gioco falloso. Angoli: 5-5. Recupero: pt 2’: st 4’.

Foto: pagina facebook U.S. Avellino