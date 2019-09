Bloccato Charpentier ma sfumano due obiettivi Senza fidejussione Di Somma non è neanche salito a Milano per le ultime ore di mercato

L’Avellino, senza fideiussione e con il mercato fermo, aspetta la dead line del 6 settembre per provare a tesserare i giocatori ancora “congelati”: Illanes, De Marco, Karic e Stojkovic a cui dovrebbe aggiungersi l’attaccante francese Gabriel Charpentier il cui contratto è stato depositato in Lega. Ma anche per lui tutto resta vincolato alla fidejussione o in alternativa alla possibilità di rivedere al ribasso qualche contratto già in essere, a cominciare da quelli di Di Somma e Ignoffo.

Intanto sfumano due obiettivi: il difensore del Genoa Nicholas Rizzo è andato in prestito alla Carrarese mentre Edoardo Blondett si è accasato con un biennale alla Reggina. Infine è stato ceduto il classe 2001 Sergio Saporito, difensore, alla Folgore Caratese in serie D.

Nel frattempo la squadra ha iniziato la preparazione verso il match di sabato sera (20.45) al Partenio contro il Teramo. Out Laezza, bloccato da un virus influenzale. Massaggi per Albadoro e Morero usciti affaticati dalla gara di ieri. Alfageme non sarà della sfida contro gli abruzzesi dopo l'espulsione rimediata a Vibo Valentia