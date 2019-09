Avellino, novità sull'allenamento serale al Partenio I lupi si alleneranno in notturna, a porte aperte, per abituarsi alle condizioni di visibilità

L'allenamento a porte aperte che l'Avellino terrà questa sera, al "Partenio-Lombardi", è stato anticipato di mezz'ora: i lupi scenderanno in campo a partire dalle 19,30 per proseguire la preparazione in vista della gara casalinga con il Teramo, in programma sabato, con calcio d'inizio alle 20,45, valida per l'anticipo della terza giornata del girone C di Serie C.