Avellino - Teramo, ricordate chi segnò la prima volta? Era il 24 novembre 2002, primo stop per i lupi, che poi festeggiarono la promozione in Serie B

Il primo confronto al “Partenio-Lombardi”, all’epoca semplicemente “Partenio”, tra Avellino e Teramo è datato 24 novembre 2002: tredicesima turno del girone B di Serie C. Quel pomeriggio, gli abruzzesi firmarono la prima sconfitta stagionale dei biancoverdi, che sarebbero poi stati promossi in Serie B con l'epico finale dell'11 maggio 2003 allo “Scida” di Crotone. Era l'Avellino del bomber Luigi Molino, neo-allenatore dell'Under 15, e trascinatore in quell'annata agonistica. Il “drago”, quella partita, la vide, però, dalla Curva Sud poiché squalificato. In campo c'erano, invece, Giovanni Ignoffo, con la fascia da capitano, e Daniele Cinelli. E qui nasce una delle curiosità legate al match di sabato prossimo (ore 20,45) allo stadio “Partenio-Lombardi”, valido per la terza giornata del girone C di Serie C. L'attuale tecnico dei lupi realizzò all'11', con un gran colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il momentaneo vantaggio irpino proprio sotto la Sud. Pari biancorosso al 46' con Molinari e rete del sorpasso e della vittoria di Motta al 10' della ripresa. Ignoffo e Cinelli erano in campo pure nella gara di ritorno, giocata il 13 aprile 2003, valida per la trentesima giornata: 3-1 per il Teramo con reti di Pepe, agli albori di un gran carriera, al 46' e all'89'; Motta, al 60', e Capparella al 94'.